Audiência Pública na Câmara avalia cumprimento das metas fiscais do Município

A Prefeitura de Adamantina realizou na noite de ontem (24 de fevereiro de 2026) no plenário da Câmara Municipal, a audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais do município referente ao 3º quadrimestre de 2025, uma ação que segue os termos oficiais do artigo 9° § 4° da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000).

A secretária municipal de finanças, Paula Valése, apresentou os dados e explicou aos presentes a importância dos números, respondeu a questionamentos e esclareceu todas as dúvidas.

Os quadros já haviam sido publicados na imprensa escrita e foram anexados para consulta em: https://transparenciadamantina.sp.gov.br/ na aba contas públicas, nos demonstrativos fiscais. Todos os moradores de Adamantina podem participar das apresentações, além de representantes das associações de bairros, de classe e demais entidades.

