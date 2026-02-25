Sebrae Aqui Adamantina conquista Selo Ouro de Referência em Atendimento

O Sebrae Aqui Adamantina conquistou o Selo Sebrae de Atendimento reconhecendo a excelência nos serviços prestados aos empreendedores locais. A unidade é uma das 117 unidades seladas em todo o Estado de São Paulo. Participaram do concurso promovido pelo Sebrae Nacional, 269 unidades em todo o estado.

O prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron, esteve presente na entrega do Selo Ouro Sebrae de Atendimento no Teatro Paulo Autran no Sesc Pinheiros na capital paulista no fim da tarde desta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026.

A premiação tem como objetivo reconhecer a excelência no atendimento e o impacto positivo das unidades na transformação dos pequenos negócios. O Sebrae Aqui Adamantina foi do Selo Bronze direto para o Selo Ouro.

A pontuação das unidades se dá por meio da avaliação dos pilares: qualidade no atendimento remoto, gestão, oferta/realização de soluções; ambiente de negócios; infraestrutura; presença digital e cobertura e produtividade.

A unidade foi certificada com o Selo Sebrae de Atendimento (Referência 2025/ciclo de avaliação), destacando-se entre centenas de unidades no estado de São Paulo.

A premiação, promovida pelo Sebrae Nacional, avalia critérios como a qualidade do atendimento, as boas práticas e o suporte oferecido aos pequenos negócios. A conquista é fruto da atuação do Sebrae Aqui, que reforça o compromisso com o desenvolvimento econômico de Adamantina.

Na foto, Carlos Alberto Gomes Barbosa, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Mariana Moreira, Agente do SEBRAE Aqui Adamantina e o prefeito José Carlos Marins Tiveron.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



