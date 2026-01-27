Viaduto da Rua Joaquim Nabuco será interditado por três dias para execução das obras da segunda passarela

A Prefeitura de Adamantina informou nesta segunda-feira (26) que o viaduto da Rua Joaquim Nabuco será interditado nos dois sentidos de tráfego nesta quarta-feira (28), quinta-feira (29) e sexta-feira (30), para a continuidade das obras de recuperação das passarelas que integram a estrutura.

De acordo com o poder público municipal, a interdição ocorrerá em dois períodos ao longo do dia: das 7h30 às 11h e das 12h30 às 15h. Durante esse intervalo, serão realizados serviços de retirada das placas de concreto da segunda passarela, manutenção da estrutura metálica e, posteriormente, a execução do novo pavimento.

Como alternativa para minimizar os impactos no trânsito, os motoristas deverão utilizar a passagem Roberto Romanini, que conecta a Rua Osvaldo Cruz, na região central da cidade, à Vila Jardim. A Prefeitura orienta que os condutores redobrem a atenção e planejem seus deslocamentos com antecedência.

Além da interdição do viaduto, a passagem inferior sob a linha férrea — tradicionalmente utilizada por pedestres e ciclistas — também permanecerá bloqueada durante a execução dos serviços. Segundo a administração municipal, a medida tem como objetivo garantir a segurança de todos que circulam pelo local, evitando riscos durante o andamento das obras.

O histórico da intervenção tem sido acompanhado de perto pela população. As obras da primeira passarela levaram quase um ano para serem concluídas. A estrutura foi interditada em fevereiro do ano passado e teve a passagem liberada apenas na semana passada. A concretagem foi realizada em 23 de dezembro, sendo necessário aguardar o período de cura do concreto antes da liberação ao público.

Para a segunda passarela, a expectativa da Prefeitura é de um prazo de execução menor. O poder público atribui essa previsão à experiência adquirida ao longo da primeira etapa da obra e às soluções de engenharia já testadas e aplicadas anteriormente, o que deve tornar o processo mais ágil.

A Prefeitura reforça que novas informações poderão ser divulgadas conforme o andamento dos trabalhos e pede a compreensão da população diante dos transtornos temporários causados pelas intervenções.

