Adamantinense é campeão do Campeonato de Futsal em Tupi Paulista

Predestinado em conquistar títulos, o bom jogador adamantinense Adriano Tiossi (ex Santos FC Futsal) conquistou mais um troféu para aumentar a sua coleção de conquistas.

O jogador adamantinense conquistou o título de campeão pela equipe da Frizan/ Fut Show/ Tupi Paulista.

A conquista do título foi na final do Campeonato Municipal de Férias de Futsal de Tupi Paulista, realizado no sábado (24) no Ginásio de Esportes Sebastião Inácio do Amaral, de Tupi Paulista.

Na disputa final o Frizan/ Fut Show empatou em 2 a 2, contra o Gringo, no tempo normal e conquistou o título nas penalidades.

Parabéns ao atleta Adriano Tiossi por mais está conquista em sua carreira futebolística de sucesso.

Por Jair Kbça

