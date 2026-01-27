Jogador adamantinense estreia na equipe do Bandeirantes de Birigui

O jogador adamantinense Pedro Rinaldi, filho do ex-jogador do Futsal de Adamantina e Dracena, Ademir Rinaldi e Profª Adriana, voltou a disputar a categoria profissional do futebol Paulista.

Pedro Rinaldi estreou em seu novo time o Bandeirantes EC de Birigui na 1ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, contra a Portuguesa Santista na derrota por 2 a1, no sábado (24) no Estádio Municipal Pedro Marin Berbel “Pedrão”.

Apesar do resultado negativo o adamantinense que iniciou de titular na equipe do “Leão da Noroeste” mostrando suas qualidades em campo.

MARÍLIA PRÓXIMO ADVERSÁRIO

O próximo adversário do Bandeirantes EC de Birigui do técnico Luis Carlos Ferreira (Rei do Acesso) será na quarta-feira (28) às 19h00 contra o Marilia AC., no Estádio Municipal Bento de Abreu Sampaio Vidal “Abreuzão”.

Por: Jair Kbça -Foto Cedida: ph_rinaldi03

.