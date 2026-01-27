Vacina contra dengue continua disponível em todas as unidades básicas de saúde de Adamantina

O objetivo da imunização, conforme a Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, é a redução das hospitalizações e óbitos decorrentes das infecções pelos vírus da dengue na população-alvo para a vacinação.
Por sua vez, o documento técnico do Centro de Vigilância Epidemiológica do Governo do Estado de São Paulo, A incorporação da vacina dengue (atenuada) no SUS, é uma medida adicional, que em conjunto com as demais ações de controle e prevenção irá contribuir para a redução da incidência, hospitalização e mortes pela doença no Brasil.
No entanto, o documento técnico reforça que todos os cuidados individuais e comunitários que visam o controle da proliferação do vetor Aedes aegypti devem ser mantidos.
ADL
Em Adamantina, a Avaliação de Densidade Larvária (ADL) que tem o objetivo de verificar a presença de focos do mosquito Aedes Aegypti resultou em uma classificação que é de risco para o município em relação à infestação e dispersão do vetor das doenças dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela.
Vasos de plantas: Elimine os pratinhos ou preencha-os com areia até a borda.
Calhas: Mantenha-as limpas e desentupidas para evitar o represamento de água.
Bebedouros de animais: Lave-os com bucha e sabão diariamente, não apenas troque a água.
Lixo e entulho: Mantenha lixeiras bem fechadas e não deixe sucata ou pneus expostos à chuva.
Caixas d’água: Devem estar vedadas, sem nenhuma fresta por onde o mosquito possa passar.
Ralos: Utilize telas de proteção ou mantenha-os fechados quando não estiverem em uso.
Fique Atento aos Sintomas
Ao apresentar sintomas, o morador deve procurar imediatamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e jamais se automedicar. Medicamentos à base de ácido acetilsalicílico (como Aspirina) e anti-inflamatórios podem agravar o quadro da doença, causando sangramentos.
Sintomas comuns da dengue
– Febre alta e repentina (acima de 38°C).
– Dor forte no corpo e nas articulações.
– Dor atrás dos olhos.
– Manchas vermelhas pelo corpo.
– Mal-estar e falta de apetite.