Vacina contra dengue continua disponível em todas as unidades básicas de saúde de Adamantina

A vacina contra dengue destinada ao público que tem entre 10 e 14 anos de idade continua disponível em todas as unidades básicas de saúde das 8h às 16h. O município recebeu 710 doses e até agora foram aplicadas 42 doses nas crianças de 10 e 11 anos e 41 doses no público entre 12 e 14 anos. O esquema vacinal é de duas doses, com intervalo de três meses entre as doses. O objetivo da imunização, conforme a Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, é a redução das hospitalizações e óbitos decorrentes das infecções pelos vírus da dengue na população-alvo para a vacinação.

Por sua vez, o documento técnico do Centro de Vigilância Epidemiológica do Governo do Estado de São Paulo, A incorporação da vacina dengue (atenuada) no SUS, é uma medida adicional, que em conjunto com as demais ações de controle e prevenção irá contribuir para a redução da incidência, hospitalização e mortes pela doença no Brasil. No entanto, o documento técnico reforça que todos os cuidados individuais e comunitários que visam o controle da proliferação do vetor Aedes aegypti devem ser mantidos.

ADL

Em Adamantina, a Avaliação de Densidade Larvária (ADL) que tem o objetivo de verificar a presença de focos do mosquito Aedes Aegypti resultou em uma classificação que é de risco para o município em relação à infestação e dispersão do vetor das doenças dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela.

Confira o checklist de prevenção

Vasos de plantas: Elimine os pratinhos ou preencha-os com areia até a borda.

Calhas: Mantenha-as limpas e desentupidas para evitar o represamento de água.

Bebedouros de animais: Lave-os com bucha e sabão diariamente, não apenas troque a água.

Lixo e entulho: Mantenha lixeiras bem fechadas e não deixe sucata ou pneus expostos à chuva.

Caixas d’água: Devem estar vedadas, sem nenhuma fresta por onde o mosquito possa passar.

Ralos: Utilize telas de proteção ou mantenha-os fechados quando não estiverem em uso.

Fique Atento aos Sintomas

Ao apresentar sintomas, o morador deve procurar imediatamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e jamais se automedicar. Medicamentos à base de ácido acetilsalicílico (como Aspirina) e anti-inflamatórios podem agravar o quadro da doença, causando sangramentos. Sintomas comuns da dengue

– Febre alta e repentina (acima de 38°C).

– Dor forte no corpo e nas articulações.

– Dor atrás dos olhos.

– Manchas vermelhas pelo corpo.

– Mal-estar e falta de apetite.

Jornalista Natacha Dominato

