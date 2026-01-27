Prefeitura de Adamantina abre processo licitatório para construção de novos banheiros no Parque dos Pioneiros

A Prefeitura de Adamantina abriu processo licitatório com o objetivo de contratar empresa especializada na execução da construção de novos banheiros públicos. A obra será realizada no Parque dos Pioneiros ao lado do espaço gastronômico. A Prefeitura de Adamantina abriu processo licitatório com o objetivo de contratar empresa especializada na execução da construção de novos banheiros públicos. A obra será realizada no Parque dos Pioneiros ao lado do espaço gastronômico. O município recebeu o repasse de 200 mil do deputado estadual André Bueno (PL) e mais 157.947,14 em recursos próprios. O montante ainda contou com o intermédio da deputada estadual e atualmente secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro.

O banheiro terá 112,50m² e será dividido em banheiro feminino, masculino, acessível feminino, masculino e fraldário. As empresas interessadas podem fazer o envio das propostas a partir desta terça-feira (27) e tem até o dia 9 de março, às 8h30, pois às 9h tem início a sessão de disputa de preços que será feita no site: www.bllcompras.org.br

Os interessados poderão, na companhia de funcionário designado pela secretaria de planejamento, realizar vistoria no local onde será realizada a obra, cuja comprovação se fará através de certificado próprio emitido pela secretaria, caso tenha sido realizada a visita o comprovante será inserido nos documentos de habilitação. Os licitantes, neste ato, deverão ser representados por seus profissionais responsáveis, adequados para promover a visita técnica, independentemente de ser diretor técnico, engenheiro ou não.

A visita técnica poderá ser agendada pelos telefones (18) 3522- 4310 (Secretaria Municipal de Planejamento), que eventualmente solicitará ao engenheiro ou agente técnico com conhecimento necessário para esclarecer as dúvidas dos participantes. O edital e seus anexos bem como quaisquer informações complementares poderão ser obtidas no setor de licitações que funciona no 3º andar do Paço Municipal das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30 ou ainda, pelo telefone (18) 3502-9045 / 9010.