Aproximadamente 2500 alunos retornam às salas de aula na rede de ensino municipal de Adamantina

A volta às aulas na rede municipal de ensino de Adamantina aconteceu na última segunda-feira (26). Retornam às salas cerca de 2500 alunos na educação infantil e no ensino fundamental. A volta às aulas na rede municipal de ensino de Adamantina aconteceu na última segunda-feira (26). Retornam às salas cerca de 2500 alunos na educação infantil e no ensino fundamental. Conforme explica a secretária de educação, Beth Meirelles, o tempo é mudança e na educação não tem sido diferente.

“Colaboração entre escola e família é grande ênfase na autonomia e experiências significativas. Com o aumento de classes integrais nas unidades de ensino fundamental e um novo formato na matriz curricular, estamos na expectativa de uma escola mais viva e participativa”, afirma.

Ela acrescenta que para 2026, o município continuará investindo na capacitação de professores, no alinhamento de projetos pedagógicos, na busca de melhores indicadores de alfabetização dos alunos e no letramento (literário e matemático). “Podemos dizer que 2025 foi um ano bom, com grandes desafios, pois a educação vem se desenvolvendo de forma dinâmica. A implementação das diretrizes da BNCC sobre a cultura digital e o pensamento computacional se torna cada vez mais presente”, comenta.

Neste novo ano, Beth acrescenta que o destaque é o aumento das matrículas em tempo integral; a saúde mental, a educação emocional e o suporte psicológico estão sendo integrados, já que se desenvolvem a empatia. “Esperamos que este ano seja marcado pelo avanço no desenvolvimento socioemocional, inclusão, tecnologia, por meio de projetos que criem vivências significativas. Estamos fortalecendo o acompanhamento pedagógico mais organizado e conectado aos resultados das avaliações”, finaliza.

Jornalista Natacha Dominato

.