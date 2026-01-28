Proeste Chevrolet Adamantina tem novo gerente

A Proeste Chevrolet Adamantina passa a contar com um novo gerente à frente da unidade. Ronaldo Vieira assume a função trazendo na bagagem uma trajetória de 10 anos de serviços prestados ao Grupo Proeste, com atuação destacada na cidade de Tupã, marcada por resultados expressivos, liderança e compromisso com a excelência no atendimento ao cliente.

Em conversa com a reportagem do jornal Folha Regional, Ronaldo destacou a satisfação com a recepção que vem recebendo em Adamantina e reforçou o entusiasmo com o novo desafio profissional. Segundo ele, o objetivo é fortalecer ainda mais o nome da marca Chevrolet na cidade e em toda a região, ampliando a proximidade com os clientes e consolidando a Proeste como referência no setor automotivo.

“A Proeste tem uma história construída com confiança e credibilidade. Chego motivado para somar, ouvir os clientes e a equipe, e continuar realizando sonhos por meio da marca Chevrolet”, afirmou o novo gerente.

Ronaldo também aproveitou a oportunidade para convidar a população de Adamantina e região a visitar a concessionária, tomar um café e conhecer de perto as oportunidades e condições especiais oferecidas pela unidade.

A Proeste Chevrolet Adamantina está localizada na Rua Luiz Turra, nº 75, na Área Industrial, às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).

Por Folha Regional Adamantina

