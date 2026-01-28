Contribuintes podem baixar carnês dos tributos municipais diretamente na página da Prefeitura de Adamantina

A medida faz parte das ações do programa Sem Papel, implantado pelo município neste ano e que objetiva a modernização dos serviços públicos, reduz custos e, ainda, contribui para a sustentabilidade.

Continua disponível em www.adamantina.sp.gov.br a opção para que os contribuintes, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, baixem os carnês para pagamento IPTU, FUN/FIS e ISS-Fixo em formato digital.

FUN-FIS e ISS-Fixo

O pagamento do tributo tem início no dia 20 de fevereiro é dividido em 6 parcelas.

IPTU

O pagamento do IPTU tem início no dia 8 de março. Quem optar pela cota única terá desconto de 3%, porém há opção de parcelamento em 10 vezes mensais e consecutivos.

Para os contribuintes que optarem pelo carnê físico, a Prefeitura de Adamantina fará a impressão no Paço Municipal, no Departamento de Tributação que funciona no 2º andar e nos postos de atendimento que serão informados posteriormente.

A não retirada das guias nos postos de atendimento não isenta o contribuinte da responsabilidade pelo pagamento tempestivo do IPTU 2026.