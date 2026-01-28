Motorista morre após caminhão tombar em estrada rural

Um homem morreu após o tombamento de um caminhão na zona rural de Sarutaiá, no interior de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (26).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima tinha 54 anos e morava em Ourinhos (SP). A corporação suspeita que o caminhoneiro tenha perdido o controle da direção em um trecho íngreme.
O veículo estava carregado com pedras, e a carga ficou espalhada pela pista. O homem chegou a ser socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de Piraju (SP), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
As causas do acidente ainda serão investigadas. A corporação não informou a identidade da vítima.
Por g1 Itapetininga e região – Foto: Gabriel Gomes/Radar Regional