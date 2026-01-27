Rede de galerias instalada na ligação Jardim Brasil e Itamarati será estendida para as ruas próximas

Segundo a empresa, a pavimentação do trecho está prevista para começar em fevereiro

Após a conclusão do processo licitatório, na semana passada a Prefeitura de Adamantina emitiu a ordem de serviço para que a empresa Obras e Serviços Fator S/A, de Campo Grande/MS inicie a pavimentação asfáltica na ligação do Jardim Brasil ao Parque Itamarati, entre as Sergipe e Saldanha Marino.

Para a execução dessa próxima etapa foram realizados serviços preliminares de preparação do trecho, com limpeza, terraplanagem e implantação de galeria subterrânea para a captação de águas pluviais, medida essencial aumentar a durabilidade do asfalto e prevenir problemas como alagamentos e erosões.

De acordo com a Prefeitura, a rede de drenagem da rua a ser asfaltada já foi concluída. “Porém, os tubos que encontram-se no local e ainda não foram instalados são para dar continuidade a rede de drenagem nas ruas próximas com o objetivo de melhorar a captação de águas pluviais, amenizando os problemas derivados das chuvas”.

A pavimentação totalizará 1.659,75 metros quadrados.

“Apesar da liberação formal para o início dos trabalhos, a empresa responsável informou que a execução da obra está prevista para começar no mês de fevereiro. O contrato firmado entre o município e a empresa tem vigência de 24 meses, com início em janeiro de 2026 e término em janeiro de 2028, garantindo prazo suficiente para a conclusão dos serviços e eventuais adequações necessárias”, explicou.

O investimento total na obra soma aproximadamente R$ 670 mil, sendo R$ 250 mil de emenda parlamentar do deputado Leonardo Siqueira (NOVO) e R$ 420 mil de contrapartida do Município.

Por Folha Regional Adamantina

