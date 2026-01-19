Vacina contra dengue está disponível em todas as unidades básicas de saúde a partir desta segunda-feira(19)

O objetivo da imunização, conforme a Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, é a redução das hospitalizações e óbitos decorrentes das infecções pelos vírus da dengue na população-alvo para a vacinação.

Por sua vez, o documento técnico do Centro de Vigilância Epidemiológica do Governo do Estado de São Paulo, A incorporação da vacina dengue (atenuada) no SUS, é uma medida adicional, que em conjunto com as demais ações de controle e prevenção irá contribuir para a redução da incidência, hospitalização e mortes pela doença no Brasil.

No entanto, o documento técnico reforça que todos os cuidados individuais e comunitários que visam o controle da proliferação do vetor Aedes aegypti devem ser mantidos.