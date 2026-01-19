Equipes do Departamento de Controle de Vetores realizam visita casa a casa para combater o mosquito Aedes Aegypti

De acordo com o levantamento mais recente, a cidade conta atualmente com 22 casos notificados de dengue. Deste total: quatro casos resultaram negativos (foram descartados) e os demais aguardam coleta de material para confirmação laboratorial ou encerramento do diagnóstico.
Apesar de não ter sido confirmado nenhum caso, o volume de notificações indica que o vírus está circulando ou que há outras síndromes febris na região, o que reforça a necessidade de vigilância constante.
Além disso, as equipes tem encontrado muitos criadouros. Por esse motivo, é fundamental que a população tire 5 minutos do dia para vistoriar o seu imóvel.
Chuva e Calor: uma combinação perigosa
A preocupação central no momento é a condição climática. As chuvas frequentes, intercaladas com dias de calor intenso, criam o “ambiente perfeito” para a eclosão dos ovos do Aedes Aegypti. Outro fator é que com o calor, o ciclo de reprodução do mosquito fica mais rápido, bastando apenas pouco contato com água para que o ovo venha a eclodir.
Confira o checklist de prevenção
Vasos de plantas: Elimine os pratinhos ou preencha-os com areia até a borda.
Calhas: Mantenha-as limpas e desentupidas para evitar o represamento de água.
Bebedouros de animais: Lave-os com bucha e sabão diariamente, não apenas troque a água.
Lixo e entulho: Mantenha lixeiras bem fechadas e não deixe sucata ou pneus expostos à chuva.
Caixas d’água: Devem estar vedadas, sem nenhuma fresta por onde o mosquito possa passar.
Ralos: Utilize telas de proteção ou mantenha-os fechados quando não estiverem em uso.
Fique Atento aos Sintomas
Ao apresentar sintomas, o morador deve procurar imediatamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e jamais se automedicar. Medicamentos à base de ácido acetilsalicílico (como Aspirina) e anti-inflamatórios podem agravar o quadro da doença, causando sangramentos.
Sintomas comuns da dengue:
– Febre alta e repentina (acima de 38°C).
– Dor forte no corpo e nas articulações.
– Dor atrás dos olhos.
– Manchas vermelhas pelo corpo.
– Mal-estar e falta de apetite.