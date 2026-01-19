Para a reforma do CIS, serviços de atendimento são transferidos para outras unidades de saúde e prédios

Com a desocupação do CIS (Centro Integrado de Saúde) para a execução de obras de consertos e reforma, a Secretaria Municipal de Saúde promove o remanejamento do atendimento à população para outras unidades do município. Inclusive, com as primeiras mudanças já nesta semana.

Com o objetivo de organizar a disponibilização dos serviços aos usuários, de acordo com matéria publicada pelo Siga Mais, a SMS elaborou o seguinte planejamento: a Fisioterapia Municipal e a ESF da Vila Cica, que está instalada dentro do CIS, passam a funcionar no prédio do antigo Postão, anexo ao Pronto Socorro. Também, a Ginecologia, Pré-Natal, Pediatria e Ultrassonografia vão para a Rua Fioravante Spósito – centro, próximo ao INSS. Enquanto a Vigilância Epidemiológica será transferida para a ESF da Cecap. Ainda segundo o portal, serviços como psicologia, nutrição, fonoaudiologia e odontologia deverão ir para o imóvel que abrigava uma antiga clínica médica particular na Alameda Navarro de Andrade, a uma quadra da Farmácia Municipal. No local também estarão o Agendamento e o Transporte.

Os investimentos nas obras serão inicialmente de R$ 750 mil, viabilizados por meio de emendas parlamentares dos deputados estaduais Mauro Bragato (R$ 500 mil) e Leo Siqueira (R$ 250 mil), além da contrapartida de reponsabilidade do município.

As medidas foram adotadas após o apontamento de problemas estruturais graves no prédio do Centro Integrado de Saúde, como rachaduras em paredes, piso e lajes, infiltrações generalizadas, queda de reboco, afundamento de piso e comprometimento de todo o telhado e das calhas. Que inclusive obrigou a interdição preventiva de alguns ambientes, antes mesmo dessa desocupação.

