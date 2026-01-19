Livro lançado por Kakinha resgata a história e destaca a “Geração Dourada do Futebol Adamantinense”

Após seis anos, com horas intermináveis de pesquisa em jornais, bibliotecas, museus e acervos particulares, foi lançado nesta semana o livro “Geração Dourada do Futebol Adamantinense”, de autoria de Orlando Rodrigues Daniel, o Kakinha, 66 anos, ex-jogador profissional – com passagens pelo Guarani Futebol Clube de Adamantina, Fernandópolis, Votuporanguense –, aposentado do segmento de Telecomunicações e casado com Cidinha Essi, com quem tem dois filhos: Renan e Ana Laura.

Segundo o autor, a sua obra traz desde os primeiros anos da década de 1950, especialmente 1952, e conta aos apaixonados pelo futebol de Adamantina e região a trajetória do futebol adamantinense nos campeonatos promovidos pela Federação Paulista de Futebol no período de 1952 a 1981, no profissionalismo; no amador do Estado, de 1950 a 1975; e na tradicional Copa Alta Paulista de Futebol Amador, de 1968 a 2013.

“Mergulhar no passado em busca de resultados de jogos, informações, detalhes e reconstruir a história de uma época em que o futebol não ocupava muito espaço na mídia não foi tarefa fácil. Resgatar estatísticas e catalogar a história do futebol adamantinense exigiu empenho, paciência e dedicação”, conta o kakinha.

Para que a história do futebol de Adamantina não ficasse restrita ao profissionalismo, buscou todo tipo de publicação entre os anos de 1949 e 2013.

“Foram anos maravilhosos, em que Adamantina participou com cinco equipes dos campeonatos de futebol profissional promovidos pela Federação Paulista de Futebol: Associação Atlética Adamantina, Adamantina Futebol Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras, Clube Atlético Internacional e Guarani Futebol Clube”, recorda.

Kakinha relata ainda que o livro é resultado de um longo trabalho. Deu trabalho, mas foi bom. Foi cansativo, mas prazeroso. Tudo isso para sanar minhas curiosidades: afinal, quantos jogos foram disputados? Quantos gols foram marcados? Quantos gols foram sofridos? Quem foi o maior rival? Qual foi a maior goleada aplicada — e a maior sofrida? Todas essas respostas, enfim, estão aqui”.

O livro pode ser adquirido com o autor pelo WhatsApp (18) 99608 3809 ou na loja Esportiva de Adamantina, localizada na avenida Rio Branco, nº 626.

Por Folha Regional Adamantina

