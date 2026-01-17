A partir deste ano internato do curso de Medicina da FAI será realizado na Santa Casa de Adamantina

Na manhã desta sexta-feira (16) a Reitoria Centro Universitário de Adamantina (FAI) confirmou, com exclusividade ao Jornal Folha Regional – em resposta a pedido de informação feito na quinta-feira (15) –, que foi firmado acordo entre a Instituição de Ensino, a Santa Casa local e a Prefeitura do Município para que o Internato do curso de medicina passa a ser realizado no hospital adamantinense já a partir de 2026.

A decisão contou com intermédio do Ministério Público do estado de São Paulo por meio da promotoria de Justiça da Comarca.

“A Reitoria da FAI, em consonância com os demais envolvidos, considera este desfecho um avanço estratégico para a educação e para a saúde em Adamantina. O consenso alcançado, com a fundamental mediação da Promotoria de Justiça, permitiu uma transição planejada e segura para os estudantes do curso de medicina, visando à continuidade das atividades acadêmicas sem interrupções”, declarou.

Desde que abriu o curso de Medicina no Centro Universitário de Adamantina até o ano passado, os alunos precisavam ir à cidade de São Carlos/SP para cumprir o Internato.

A Reitoria da FAI fez questão de enfatizar ainda que “tal resultado somente foi possível graças à resiliência e ao empenho dos membros do MP-SP e do Poder Judiciário local, que não mediram esforços para que o bom senso prevalecesse.”

A medida foi cobrada ao longo dos últimos anos por autoridades executivas e legislativas, assim como era bastante aguardada pela população, já que o Internato feito na Cidade Joia impactará diretamente no atendimento prestados aos usuários, principalmente da Santa Casa e do Pronto Socorro Municipal.

“Acompanhei todo o trâmite desse processo [acordo firmado] e tenho plena ciência do significado dessa decisão para a população adamantinense. Às autoridades envolvidas, a nossa sincera gratidão”, declarou o reitor Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza.

