Polícia investiga incêndio criminoso em ônibus após câmera flagrar homem pulando portão com galão

A Polícia Civil investiga um incêndio em dois ônibus após uma câmera de segurança flagrar um homem pulando o portão da garagem com um galão na noite de domingo (18) em Icém (SP).
Segundo o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas com ajuda de caminhões-pipa de uma usina. No local havia cinco ônibus, sendo que dois foram atingidos pelo incêndio. Os ônibus ficaram completamente destruídos.
A TV TEM apurou que o barracão é alugado para que os ônibus, fretados e usados para transporte de pacientes de Icém para atendimento médico em cidades vizinhas, além de estudantes universitários e trabalhadores, fiquem estacionados.
A empresa terceirizada presta serviços à Prefeitura de Icém desde outubro do ano passado. Um dos funcionários contou à reportagem como ficou sabendo do ocorrido.
“Fiquei sabendo do incêndio por meio de uma ligação de um amigo. Eu estava em casa quando ele me ligou e me avisou que um ônibus estava pegando fogo aqui. Conseguimos tirar dois ônibus que estavam ao lado para evitar que todos fossem queimados”, relata o motorista Odair José Elias.
Ainda conforme registro policial, o dono foi questionado pela polícia sobre desavenças desde o início do trabalho. Ele respondeu que a empresa sofreu ameaças da concessionária que prestava o serviço anteriormente.
Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Eduardo Duru/TV TEM