Vacina contra bronquiolite continua disponível em todas as unidades básicas de saúde de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, continua fazendo a aplicação da vacina contra a bronquiolite em todas as unidades básicas de saúde do município.

O imunizante está disponível apenas para gestantes – a partir da 28ª semana, sem restrição de idade materna. A aplicação da dose acontece de segunda a sexta-feira das 8h às 16h.

A gestante deverá informar sobre o seu estado de gravidez e a idade gestacional (cartão da gestante ou cartão do pré-natal, exames comprobatórios, relatório médico ou encaminhamento de qualquer profissional de saúde nível superior) para receber a dose única da vacina.