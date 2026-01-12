Vacina contra bronquiolite continua disponível em todas as unidades básicas de saúde de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, continua fazendo a aplicação da vacina contra a bronquiolite em todas as unidades básicas de saúde do município.
O imunizante está disponível apenas para gestantes – a partir da 28ª semana, sem restrição de idade materna. A aplicação da dose acontece de segunda a sexta-feira das 8h às 16h.
A gestante deverá informar sobre o seu estado de gravidez e a idade gestacional (cartão da gestante ou cartão do pré-natal, exames comprobatórios, relatório médico ou encaminhamento de qualquer profissional de saúde nível superior) para receber a dose única da vacina.
O objetivo da vacinação contra o vírus sincicial respiratório (VSR), é prevenir as formas graves de doença do trato respiratório inferior associados ao VSR em crianças menores de 6 meses de idade mediante a vacinação de gestantes, conforme o documento técnico emitido pelo Centro de Vigilância Epidemiológica “ Prof. Alexandre Vranjac” e pela Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.
Conforme os dados da Vigilância Epidemiológica, o município recebeu 100 doses e foram aplicadas 63.
Jornalista Natacha Dominato
.