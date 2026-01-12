Prefeito de Tupã notifica Aneel contra a Energisa

O prefeito de Tupã, Renan Pontelli, anunciou nesta segunda-feira (12) que a Prefeitura notificou oficialmente a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para relatar problemas recorrentes no atendimento prestado pela Energisa no município. A manifestação foi feita em vídeo gravado no gabinete do Executivo.

Segundo o prefeito, a decisão foi motivada por reclamações constantes da população. “Ameaça chover aqui em Tupã e já tem queda de energia. Eles não dão uma resposta e demora para voltar”, afirmou. De acordo com Pontelli, as interrupções frequentes têm causado prejuízos a moradores e comerciantes. “A população tem prejuízo”, disse.

O prefeito também comparou a postura da concessionária em casos de inadimplência. “Fica você três, cinco dias sem pagar a conta de energia. Eles vão lá e cortam. Não querem saber se mora idoso ou criança”, declarou.

Outro ponto abordado foi a manutenção da rede elétrica. Pontelli afirmou que a poda de árvores próximas à fiação, responsabilidade da concessionária, não ocorre no tempo adequado. “Demora para fazer a poda, não dá resposta e demora para recolher os galhos”, relatou. Ele citou ainda atrasos em pedidos de extensão de rede, que, segundo ele, chegam a levar até 120 dias para retorno.

Durante a fala, o prefeito mencionou impactos em obras públicas. Um dos exemplos citados foi a construção de uma rotatória na Reserva Tupã. “A população sabe por que a obra não terminou? Porque tem um poste que precisa ser mudado e, como não muda, a gente não consegue finalizar”, afirmou.

Pontelli também abordou a situação dos fios de telecomunicação nos postes da cidade. “A Energisa cobra das empresas para usar os postes, mas os fios ficam caídos, abandonados e relaxados”, disse. Segundo ele, a Prefeitura vai intensificar a fiscalização e aplicar penalidades. “Fio caído, a Energisa vai ser notificada e as empresas multadas”, completou.

Outro dado citado foi o valor pago mensalmente pelo município referente à iluminação pública. “A Prefeitura paga quase quinhentos mil reais por mês de iluminação pública”, afirmou, acrescentando que, na avaliação da administração, o serviço não corresponde ao custo.

Na notificação enviada à Aneel, a Prefeitura solicita investimentos na rede elétrica local. “O que a gente quer é investimento. Poste velho, transformador antigo não dá mais”, disse o prefeito. Ele concluiu afirmando que a administração seguirá cobrando providências. “Chega da população tomar prejuízo. Vamos pegar firme e defender quem paga impostos em Tupã”, finalizou. (POR: Tupã City)