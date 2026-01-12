Seletiva do time do FAI Adamantina Futsal Sub-20 reúne vários jovens da região

A equipe da FAI Adamantina Futsal Sub-20 reuniu jovens para uma seletiva buscando atletas para compor o elenco do time nas competições da temporada 2026. A seletiva foi realizada no domingo (11) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina.

E a seletiva contou com a presença de jovens de várias cidades da região entres elas: Lucélia, Flórida Paulista, Pacaembu, Junqueirópolis, Osvaldo Cruz, Dracena, Bilac, Birigui, entre outras.

Na oportunidade os atletas tiveram a chance de mostrarem seus talentos e qualidades com a bola nos pés em quadra, aos olhos atento do técnico Kuka Oliveira.

Os aprovados da seletiva passarão a integram o elenco de Futsal Sub-20 da FAI Adamantina visando as competições deste ano.

Integrantes da diretoria Daniel Marques (Presidente), Anderson Cristiano “Andersinho”, Eleandro Lima “Lê Tejusa” e o preparador de goleiro Guilherme “Gui” estiveram acompanhando a seletiva.

A seletiva também contou com a presença de Luís Alexandre Hagui “Xandy”, secretário da Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação) da Prefeitura de Adamantina que foi prestigiar e levar seu apoio.

Por: Jair Kbça – Fontes de Informações e Foto Cedida: Anderson Cristiano “Andersinho”

