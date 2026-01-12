Santa Casa de Adamantina realiza seleção da Residência Médica 2026

A Santa Casa de Misericórdia de Adamantina, mantida pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, realizou neste domingo (11) as provas objetivas do processo seletivo do Programa de Residência Médica 2026. Nesta etapa, são oferecidas quatro vagas de acesso direto para a especialidade de clínica médica.

De acordo com o diretor administrativo da instituição, Renato Sobral, 31 candidatos estão inscritos para disputar as vagas. Os aprovados irão cursar a especializada na Santa Casa de Adamantina, período em que os médicos atuarão, de forma prática, no atendimento aos pacientes.

O programa integra o credenciamento aprovado sem ressalvas em setembro do ano passado, pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), que autorizou a oferta de oito vagas em clínica médica, sendo quatro de R1 (primeiro ano) e quatro de R2 (segundo ano).

Processo seletivo

O edital do processo seletivo estabelece que a organização está a cargo da Consesp – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. A residência médica é uma modalidade de pós-graduação regulamentada pelo MEC e pelo Ministério da Saúde, caracterizada por treinamento em serviço, com dedicação exclusiva.



As quatro primeiras vagas R1 integram o processo seletivo com provas neste domingo. As inscrições foram recebidas de 24 de outubro e 28 de dezembro do ano passado.

Etapas e datas

O processo seletivo é composto por duas fases presenciais. A primeira consiste em prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de três horas. Conforme o edital, essa etapa foi iniciada às 8h. A segunda etapa será a avaliação curricular, também eliminatória e classificatória, conforme critérios previstos em edital.

O gabarito preliminar sai no dia 12 de janeiro, e o resultado preliminar das duas fases está previsto para 30 de janeiro. O resultado final será divulgado em 20 de fevereiro.

Matrícula e requisitos

Os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2026 (primeira chamada), na Comissão de Residência Médica (COREME) da Santa Casa, localizada na Rua Joaquim Luiz Vian, 209, Vila Cicma, em Adamantina.



Participam da seleção médicos com diploma reconhecido pelo MEC ou estudantes do último semestre de medicina, desde que concluam o curso até o início do programa. No ato da matrícula, será exigida a apresentação de documentos pessoais, diploma ou declaração de conclusão, inscrição no CRM, carteira de vacinação, entre outros itens previstos no edital.

O edital também prevê bônus de 10% na nota final para candidatos que tenham participado de programas como PROVAB, Mais Médicos, Médicos pelo Brasil ou que tenham concluído residência em Medicina de Família e Comunidade, mediante comprovação. (Por: Siga Mais)



