Policial militar adamantinense se torna a 7ª mulher no Estado a integrar a ROCAM

A soldado militar Aline Albuquerque do Nascimento, de 26 anos, natural de Adamantina, alcançou um feito histórico ao se tornar a sétima mulher em todo o Estado de São Paulo a integrar a ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), grupamento especializado da Polícia Militar paulista.

Aline cursou o ensino fundamental na Escola Estadual Durvalino Grion e concluiu o ensino médio e técnico em contabilidade pelo Centro Paula Souza, em Adamantina. Antes de ingressar na carreira policial, trabalhava como auxiliar geral de escritório em uma empresa do setor de embalagens. O desejo de vestir a farda, porém, sempre esteve presente.

Em 2023, decidiu prestar o concurso da Polícia Militar, sendo aprovada em todas as etapas do processo seletivo. Ela tomou posse em 28 de junho de 2024 e concluiu o curso de formação em 12 de junho do ano passado. Após a formatura, foi designada para o 10º Batalhão de Caçadores, em Santo André (Região do Grande ABC), onde surgiu a oportunidade de iniciar o estágio para ingressar na ROCAM.

Com a conclusão do curso específico e o recebimento do braçal do grupamento, Aline passou oficialmente a integrar o policiamento com motos da PM, tornando-se a sétima mulher do Estado a conquistar a vaga, e a primeira do 10º Batalhão, onde se torna pioneira. “Foi uma etapa de lutas, resiliência, renúncias, aprendizado e perseverança, agora concluída, fazendo história por ser a primeira policial feminina a integrar esta equipe”, destacou a soldado Albuquerque ao Siga Mais.



Ela também agradeceu o apoio recebido ao longo do processo. “Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade e por me sustentar nesse caminho, e à minha família, que mesmo com medo, apoiou e orou pela conquista desse sonho”, afirmou.

Segundo a policial, integrar uma tropa especializada amplia o senso de responsabilidade. “Ostentar um braçal de especializada traz muitos significados e responsabilidades. Prossigo aprendendo todos os dias e me comprometendo a manter a segurança da sociedade paulista”, completou. (Por: Siga Mais)



