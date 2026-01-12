Pai, mãe e filho de 7 anos morrem em grave acidente

Um homem, de 45 anos, e uma criança, de 7 anos, morreram em um acidente registrado na noite deste domingo (11) no km 140,200 da Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), em Tupi Paulista.

Já a mulher, esposa e mãe da criança, de 47 anos, chegou a ser socorrida, mas infelizmente acabou falecendo posteriormente no Pronto Atendimento Médico.

Um homem, também de 47 anos, teve ferimentos graves.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, às 22h50, uma equipe foi acionada para atender um acidente com vítimas.

No local, os militares constataram que duas rodas se desprenderam de um caminhão, com placas de São José do Rio Preto, que transitava no sentido Dracena a Monte Castelo e transportava blocos de construção, permanecendo uma das rodas sobre a faixa de rolamento.

Em ato contínuo, um caminhão trator e seu semi reboque, que transitavam no mesmo sentido de direção e possuíam placas de Laguna (SC), transportando pisos de concreto, ao se chocar contra a roda, perdeu o controle, colidindo frontalmente contra um carro, com placas de Dracena e que transitava no sentido contrário.



Ainda conforme a corporação, o trânsito permaneceu interditado em todos os sentidos, sendo desviados pelas alças do trevo que dão acesso ao município de Nova Guataporanga.

Os motoristas dos caminhões fizeram o teste do etilômetro, que resultou em 0,00 mg/L.



O motorista, de 45 anos, e o passageiro, de 7 anos, do automóvel não resistiram aos ferimentos.



Já a passageira do carro, de 47 anos, e o motorista do caminhão trator, de 47 anos, foram socorridos em estado grave, mas a mulher faleceu depois.

O motorista do outro caminhão não teve ferimentos.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o trânsito no local ainda segue interditado, aguardando guinchos pesados, para remoção, sendo desviados pelas alças de acesso.

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) apoiam no local.

A polícia científica compareceu no local e a ocorrência foi apresentada na Polícia Civil, em Dracena. (Reportagem: CBN Prudente)

