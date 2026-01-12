Acidente mata mulher e deixa criança ferida

Um grave acidente de trânsito está sendo atendido neste momento nas proximidades do trevo de acesso a Pacaembu (entre o trevo do cemitério e o da santa).

As informações preliminares repassadas pela polícia, dão conta de que uma mulher que estava em um veículo Gol, que seguia no sentido Irapuru/Pacaembu, cruzou a pista por motivos desconhecidos e colidiu contra um caminhão baú que seguia no sentido contrário.

A polícia também informou que no carro, estavam a mulher que chegou a ser socorrida, mas teve o óbito constatado e uma criança que teria sofrido ferimentos graves.

O motorista do caminhão teria ficado retido em seu interior, mas sem ferimentos graves.

Um cão e um gato também estavam mortos no interior do veículo de passeio.



Equipes do Corpo de Bombeiros de Adamantina, da concessionária Eixo e da Polícia Militar atuam no local, realizando o atendimento à ocorrência.

O tráfego pela via exige atenção redobrada dos motoristas, uma vez que um dos veículos envolvidos permanece sobre a faixa de rolamento, podendo causar lentidão e risco de novos acidentes.

A nossa equipe de reportagem segue acompanhando o caso. Novas informações poderão ser acrescentadas e o conteúdo atualizado a qualquer momento, conforme a divulgação de dados oficiais. (Por: Redação – Fotos: Reprodução)



