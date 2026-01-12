Adamantina recebe a tradicional Cavalgada Eduardinho e amigos no bairro Boa Vista

Cerca de 60 tropeiros saíram de Mirandópolis no dia 8 de janeiro com destino a Valparaíso, onde a chegada está prevista para o dia 17 de janeiro. Ao todo, são 10 dias de cavalgada pelas estradas de nove municípios, percorridos a cavalo e conduzindo os animais soltos — uma tradição mantida há décadas, que encanta a todos por onde passa e é sempre bonita de se ver.

Em Adamantina, os tropeiros foram recebidos por Jair, sua família e amigos, no bairro Boa Vista, que juntos ofereceram almoço e toda a estrutura necessária para o pouso no bairro. Participam da cavalgada famílias de diversos municípios e até de outros estados. Há inclusive participantes vindos do Guarujá, cidade litorânea, em busca das aventuras do mundo rural.

Desde o senhor Chiquinho, de 81 anos, até crianças de apenas 9 anos participam ativamente do trajeto, todos unidos pela missão de manter viva essa tradição.

Em conversa com André, diretor de Cultura e Turismo de Valparaíso, que estava presente, ele destacou a importância da cavalgada para a valorização da cultura e do turismo rural. “Por onde passamos, deixamos a marca e o valor da cultura e divulgamos o turismo, pois nossa cavalgada reúne comitivas de várias cidades do Estado de São Paulo e do Mato Grosso. Somos a cavalgada mais tradicional do Noroeste Paulista”, afirmou.

“Este ano resolvemos emocionar e prestar homenagens aos nossos parceiros que já se foram”, destacou Mano Franco, integrante da comissão organizadora.

A cavalgada Eduardinho e amigos que saiu Valparaiso, passou por Flórida Paulista (dia 9), Adamantina (dia 10), Inubia Paulista (ontem dia 11), e vai passar por Parapuã (dia 12), Piacatu (dia 13), Bilac (dia 14), Guararapes (dia 15), Bento de Abreu (dia 16) e encerrará em Valparaiso no dia 17 onde haverá um almoço de encerramento.

Com informações da Life FM

