Representantes de municípios realizam reunião para cobrar mais investimentos do Governo do Estado na região

Representantes de cidades do Oeste Paulista realizaram uma reunião nesta sexta-feira (9) para cobrar do Governo do Estado de São Paulo mais investimentos na região de Presidente Prudente (SP).

O encontro ocorreu na Câmara Municipal de Anhumas (SP).

Em entrevista, o prefeito de Anhumas e presidente do Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (Ciop), Adailton Menossi (PSD) explicou os objetivos do manifesto.

“Por sermos uma das regiões mais pobres do Estado, os nossos municípios não têm arrecadação própria, é uma dificuldade muito grande. Nós somos dependentes do Governo do Estado, são muitos ônus em cima das prefeituras, e, muitas vezes, o governador nem sabe disso”, esclarece o presidente do Ciop.

Encontro aconteceu na Câmara Municipal de Anhumas (SP) | Foto: Unipontal

No evento, que foi promovido pela União dos Municípios do Pontal do Paranapanema (Unipontal) e pelo Ciop, ficou definida que uma reunião entre os municípios, o coordenador da Defesa Civil do Estado, Coronel Henguel Ricardo Pereira e o governador, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), será realizada no dia 27 de janeiro, em São Paulo (SP).

Menossi ainda deu mais detalhes sobre os assuntos que devem ser tratados no encontro realizado na capital paulista.

“Nós vamos levar as nossas demandas. No final do ano, com essas chuvas, muita gente com problemas em pontes e asfalto. O asfalto é inimigo da chuva, choveu, ele derrete. O nosso pedido é muito pouco, eu acredito que quando nós chegarmos até ele levando as nossas demandas. Ele vai ter empatia e vai entender as nossas dificuldades. Eu tenho certeza que ele vai nos atender”, afirma o prefeito de Anhumas.

Durante o encontro, foram apresentados dois comparativos sobre investimentos em outras regiões do Estado e na região de Presidente Prudente.

Segundo a Unipontal, a Região Administrativa de Itapeva (SP), que possui 32 cidades e uma população de cerca de 550 mil habitantes, recebeu em um ano R$ 357.257.558,00. O que dá, em média, um investimento de R$ 649,55 por habitante.

Já a Região Administrativa de Registro (SP), que conta com cerca de 267 mil habitantes e 14 municípios, obteve em um ano o valor de R$ 340.157.111 em investimentos. Isso significa que a média por habitante foi de R$ 1.273,99.

Enquanto na Região Administrativa de Presidente Prudente, que tem 52 cidades e aproximadamente 850 mil moradores, os investimentos em um ano foram de R$ 353.038.971. Por habitante, a média do Oeste Paulista foi de somente R$ 415,33.

Estiveram presentes no manifesto representantes de Alfredo Marcondes (SP), Álvares Machado (SP), Anhumas, Caiabu (SP), Emilianópolis (SP), Estrela do Norte (SP), Euclides da Cunha Paulista (SP), Iepê (SP), Indiana (SP), Marabá Paulista (SP), Martinópolis (SP), Presidente Prudente (SP), Ribeirão dos Índios (SP), Santo Anastácio (SP), Santo Expedito (SP) e Taciba (SP).

Também foram à reunião o deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil-SP) e o deputado estadual Mauro Bragato (PSDB).

Em nota, a Secretaria de Governo e Relações Institucionais (SGRI) do Estado de São Paulo informa que: