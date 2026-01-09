Definida empresa para pavimentação entre Jardim Brasil e Parque Itamarati

A Prefeitura de Adamantina publicou nesta quarta-feira (7) o termo de adjudicação e homologação da Concorrência Eletrônica nº 03/2025 (Processo nº 6592/2025), que definiu a empresa responsável pela execução das obras de pavimentação asfáltica da via que interliga a Rua Sergipe, no Jardim Brasil, à Rua Saldanha Marinho, no Parque Itamarati.

De acordo com o documento, a sessão pública da licitação foi realizada em 18 de dezembro, tendo como vencedora a empresa Obras e Serviços Fator S/A, que apresentou proposta no valor de R$ 325.994,58. O termo publicado convoca a empresa para a assinatura do contrato. Após a formalização contratual e as publicações legais, caberá à Prefeitura a emissão da ordem de serviço para o início da obra.

O investimento será custeado com recursos do Governo do Estado de São Paulo, por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil, de autoria do deputado estadual Leo Siqueira, além de contrapartida municipal de R$ 190.374,36, totalizando R$ 440.374,36. Na licitação, a empresa vencedora apresentou proposta inferior ao valor global do investimento, permitindo economia aos cofres públicos.

O edital da licitação prevê a execução de pavimentação asfáltica na via, com área total de 1.659,75 metros quadrados, além da implantação de 390 metros lineares de guias e sarjetas. As obras de drenagem de águas pluviais foram executadas diretamente pela Prefeitura no ano passado.