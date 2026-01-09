Homem é preso suspeito de série de furtos em Adamantina

A Polícia Militar deteve, na última quinta-feira (8), um homem de 38 anos suspeito de cometer uma série de furtos em Adamantina. A ação foi possível graças ao monitoramento de imagens de câmeras de segurança compartilhadas com a PM.

Os vídeos mostravam o suspeito furtando uma clínica odontológica e outros locais durante a madrugada. Com base nas características físicas observadas nas gravações e outras informações adquiridas, os policiais localizaram o homem em sua residência.

Ao ser abordado, o suspeito confessou os crimes. Na garagem do imóvel, a equipe recuperou diversos itens subtraídos, incluindo uma escada de alumínio, uma sacola com materiais odontológicos, um painel de LED e ferramentas. Outros objetos, como uma bicicleta e uma mangueira de jardim, foram encontrados posteriormente em uma loja de conveniência.

Segundo a polícia, o homem teria sofrido uma queda de bicicleta há pouco tempo e deixado os itens guardados no estabelecimento comercial, fato apurado e confirmado pelos agentes após consulta a câmeras de monitoramento que registraram o acidente. Durante a abordagem, o suspeito ainda disse ter recebido atendimento médico na Santa Casa de Adamantina após a queda, que resultou em um braço quebrado e algumas escoriações pelo corpo.

O caso foi registrado no plantão policial. Após prestar depoimento e ter a ocorrência qualificada, o suspeito foi liberado e ficará sob responsabilidade da Justiça para futuras providências legais.

