SELAR prepara elaboração do calendário esportivo para o ano de 2026

A Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação (Selar) da Prefeitura de Adamantina já deu início aos trabalhos de planejamento e elaboração do calendário esportivo que será desenvolvido ao longo de todo o ano de 2026. A iniciativa tem como objetivo garantir organização, continuidade e fortalecimento das ações esportivas no município, atendendo atletas, equipes, dirigentes e a comunidade em geral.

De acordo com o secretário da pasta, Luis Alexandre Hagui, popularmente conhecido como “Xandy do Chopp”, a equipe da Selar vem se dedicando à estruturação da programação anual, que deverá manter as principais competições já consolidadas no calendário municipal, além de estudar a inclusão de novos eventos esportivos. Segundo ele, a proposta é ampliar as oportunidades de participação, incentivar a prática esportiva e valorizar as diversas modalidades presentes na cidade.

Entre os eventos já previstos para 2026 estão a tradicional Copa Regional FAI de Futsal, que reúne equipes de Adamantina e de municípios da região, o Torneio do Trabalhador, realizado anualmente em comemoração ao Dia do Trabalhador, e o Campeonato Varzeano, uma das competições mais aguardadas pelos atletas amadores e pelo público, por promover integração, rivalidade saudável e grande participação popular. Outras modalidades e torneios também deverão compor o calendário esportivo do município.

Além da organização e realização dos eventos locais, o planejamento da Selar contempla a participação das equipes que representam Adamantina em competições regionais e estaduais ao longo de 2026. A expectativa é manter a presença do município em disputas oficiais, fortalecendo o esporte de rendimento e oferecendo visibilidade aos atletas adamantinenses em diferentes níveis de competição.

Em recente entrevista, o secretário Xandy destacou a boa organização dos eventos promovidos durante o ano de 2025, avaliando de forma positiva as ações desenvolvidas pela Selar. Para ele, o trabalho realizado no último ano serve como base para avanços ainda maiores em 2026. “Conseguimos organizar bem nossas competições, ampliar a participação e oferecer estrutura adequada. Agora, o foco é crescer ainda mais, trazendo novidades e fortalecendo o esporte em Adamantina”, afirmou.

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Selar, reforça que o esporte é uma importante ferramenta de inclusão social, promoção da saúde e lazer, além de contribuir para a formação de crianças, jovens e adultos. Com o planejamento antecipado do calendário esportivo de 2026, a administração municipal busca oferecer um ano marcado por competições bem estruturadas, maior participação da comunidade e fortalecimento do esporte adamantinense em todas as suas dimensões.

.