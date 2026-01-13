Solenidade marca passagem de chefia do Tiro de Guerra de Adamantina

Na manhã de sexta-feira, dia 9 de janeiro, a sede do Tiro de Guerra 02-080, em Adamantina, foi palco de uma solene e significativa cerimônia.

O evento marcou a transmissão do cargo do Chefe da Instrução, realizada pelo 1º Sargento Leonardo Pereira Souto, ao 1º Sargento de Artilharia Gilberto das Neves, que assume a função para o biênio 2026–2027.

Durante o seu discurso de despedida, o Sargento Souto proferiu uma fala emocionante, na qual agradeceu a todos que colaboraram ao longo do seu período à frente do Tiro de Guerra – atiradores, equipe, família, amigos, autoridades e comunidade local. Em tom de reconhecimento e confiança, desejou pleno sucesso ao novo comandante, destacando a importância da continuidade do trabalho sério e disciplinado desenvolvido pela instituição.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades civis e militares, entre elas o Secretário de Gabinete Wilson Alcântara, representando o prefeito José Carlos Tiveron, vereadores e o Capitão da Polícia Militar Éder Bressan.

O 1º Sargento de Artilharia Gilberto das Neves, integrante da turma de 2005 da Escola de Sargentos das Armas (ESA), chega a Adamantina após servir na Base Administrativa da Guarnição de Natal, em Natal-RN. Como instrutor do TG 02-080, assume a nobre missão de contribuir para a formação cívica, patriótica e cidadã dos atiradores adamantinenses, mantendo viva a tradição do Exército Brasileiro na preparação de jovens para a vida em sociedade.

Natural de Contagem, Minas Gerais, o sargento é casado com Dâmaris e pai de cinco filhos: João Miguel, Giovana Maria, Maria Júlia, José Pedro e Luís Maria.

Por Diário do Oeste

