Prefeitura realiza poda de árvores com risco de queda na Escola Helen Keller

Foi realizada nesta segunda-feira (12) a poda de árvores que apresentavam risco de queda na Escola Helen Keller, em Adamantina. Os trabalhos foram executados por equipes da Prefeitura, vinculadas às secretarias de Obras e Serviços e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (Saama).

A intervenção ocorreu após a queda de duas árvores no local durante temporais registrados em dezembro. Um dos episódios aconteceu no dia 13 e o outro no dia 25, quando uma árvore atingiu a rede elétrica e deixou moradores da região sem energia por parte do feriado de Natal. As ocorrências foram registradas mesmo diante de pedidos anteriores por podas preventivas.

Diante dos fatos recentes e após novas avaliações técnicas, a administração municipal decidiu realizar a poda dos exemplares remanescentes, com o objetivo de evitar novas quedas e reduzir riscos à integridade física das instalações escolares e de moradores do entorno.

Em comunicado, a direção da escola divulgou agradecimento pelo atendimento da demanda. “A comunidade escolar da E.E. Helen Keller agradece profundamente a atuação da Prefeitura de Adamantina em remover as árvores que representavam um risco constante para alunos, professores, funcionários e toda a comunidade adamantinense”, diz o texto.

O comunicado também ressalta que a escola é da rede estadual e que a manutenção predial não é de responsabilidade do município, destacando, ainda assim, a colaboração do poder público local. “Ressalte-se que a retirada dos pinheiros não era uma obrigação do Poder Público Municipal, mas que, diante dos episódios de quedas e elevado risco, a ação soluciona uma antiga demanda da comunidade escolar, reforçada por meio da atuação da Câmara Municipal, prevenindo novos problemas”, afirma a nota.

Ao final, a escola reforça o agradecimento às equipes envolvidas. “Agradecemos aos servidores das secretarias municipais de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento (Saama), de Planejamento e de Obras e Serviços, que trabalharam incansavelmente para garantir a segurança de todos. Essa ação é um exemplo de parceria e compromisso com a educação e a segurança pública”, conclui.

Por Siga Mais

