Começa hoje à noite o 27º Torneio de Futebol Médio da Vila Freitas com quatro jogos

Terá início na noite de hoje (13 de janeiro) a 27ª edição do Torneio de Futebol Médio da Vila Freitas, com a participação de 16 equipes de Adamantina e região. A tradicional competição é organizada pela Diretoria de Esportes da Associação de Moradores e será realizada em três dias.

A tabela da primeira fase traz os quatro confrontos iniciais nesta terça-feira, a partir das 19h: 1º jogo – Arsenal/Supermercado Godoy x La’brizza Cosmetics/Bar e Mercearia do Baduca; 2º jogo – The Kings / Camda/Casa das ferramentas/BigSfirra/Burgão do Nicolão/Odonto Compony/Esparta/Sexto sentido/Barbearia Lebod Corte’s/CR Construções e Acabamentos/AP Alves piso/Chevrolet Proeste x Moto Táxi Prime/Parque Iguaçu/Adega e Conveniência Prime; 3º jogo – Resenha/Prof. Hélio/Super Godoy/Med Imagens/Alencar Encanador/Barbearia WL/Casa das Ferramentas/Robledo Design x Portuguesa/Macio Moto Peças/Zé Valente/Vereador Hélio; 4º jogo – CT Alamandas x Jamil/Laboratório Adamantina/Alf Lanches/Zé Valente /TECH+ Motores de Portão/ZF Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho.

Amanhã (quarta-feira, 14) mais quatro jogos fecham a 1ª fase. E no próximo domingo (18) serão realizadas as partidas decisivas das quartas de finais, da semifinal e a grande final.

Os jogos ocorrem no excelente campo da Vila Freitas, com completa estrutura e serviço de bar (bebidas e espetinhos).

Um dos mais bem organizados e mais competitivos torneios da Cidade Joia dará troféus aos três melhores colocados (1º, 2º e 3º) e premiação extra em dinheiro até o 4º, além de troféu para artilheiro e goleiro menos vazado.

A Associação de Moradores convida os esportistas para estarem presnetes a partir de hoje na praça de esportes do bairro. “Também agradecemos aos nossos patrocinadores pela contribuição, à Secretaria Municipal de Esportes pelo apoio e aos nossos colabores que trabalham para tornar este evento possível”, disse o presidente Gilson Bia.

Ricardo Bispo

