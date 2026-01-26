Preso é encontrado morto na Cadeia de Adamantina

Na manhã desta segunda-feira (26), um homem apontado pela Polícia Civil como autor do roubo a uma joalheria no município de Osvaldo Cruz foi preso durante uma operação policial e encaminhado à Cadeia Pública de Adamantina.

Horas depois, no início da tarde, ele foi encontrado sem vida no interior da cela em que estava.

De acordo com informações apuradas no local pela reportagem do Adamantina NET, equipes que atuam na unidade identificaram a ocorrência durante a rotina interna e acionaram imediatamente os procedimentos de praxe.

A principal hipótese inicial é de que o detento tenha cometido autoextermínio, porém a causa da morte ainda será oficialmente esclarecida.



A perícia técnica esteve presente para realizar os levantamentos necessários, incluindo coleta de dados e registros fotográficos.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Adamantina, onde serão realizados exames para confirmação das circunstâncias do óbito.

O caso será investigado pela Polícia Civil. (Por: Redação – Foto: Diego Fernandes / Folha Regional)

