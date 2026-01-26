Fratelo’s Sports é campeã da Copa Interior de Futebol de Base

A equipe da Fratelo’s Sport/ ARLG de Adamantina Sub-12 conquistou o título de campeão da Copa Interior de Futebol de Categorias de Base de Bento de Abreu.

O evento esportivo que foi realizada nos dias 19 a 25 de janeiro, contou com a participação de várias equipes de todo estado.

A conquista da Fratelo’s Sport/ ARLG, aconteceu no domingo (25) no Estádio Municipal, com a presença dos pais, onde o time adamantinense derrotou por 2 a 0, o RB9 FC /Birigui. Com os gols marcados através dos jogadores Nathan e Davi.

A equipe da Fratelo’s Sport/ RLGS terminou a competição de forma invicta com a seguinte campanha.

1°Fase

-Fratelo’s 5 x 0 Brejo Alegre

-Fratelo’s 1x 0 Mirandópolis

-Fratelo’s 0x0 Base Brasil Mirassol

-SEMI FINAL

Fratelo’s 1x 0 Mirandópolis.

-FINAL

Fratelo’s 2 x 0 RB9 / Birigui

A ótima campanha da que equipe teve os premiados Alex Fratelo’s e Japa (Melhor Tecnico) Raiane (Melhor Atleta da competição) e João e Matheus (Defesa menos vazado)

A equipe adamantinense foi muito bem elogiada pela organização pela excelente disciplina e comportamento dentro e fora de campo, pela organização.

O time contou com vários jogadores de Adamantina e cidades vizinhas

Alex Fratellos, diretor e responsável pela Fratellos Sports, agradece a todos os pais e atletas pela confiança no trabalho, agradece também a toda sua comissão técnica composta por Japa, Delai, Vitinho e Luiz, e não poderia de deixar de agradecer a Prefeitura de adamantina em nome do secretário de esportes Xandy e diretor Luciano Neto por todo apoio.

.