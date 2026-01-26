Avaliação de Densidade Larvária em Adamantina resulta em risco elevado à infestação a dengue

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Departamento de Controle de Vetores, realizou na primeira quinzena de janeiro a Avaliação de Densidade Larvária (ADL) com o objetivo de verificar a presença de focos do mosquito Aedes Aegypti. A Prefeitura de Adamantina, por meio do Departamento de Controle de Vetores, realizou na primeira quinzena de janeiro a Avaliação de Densidade Larvária (ADL) com o objetivo de verificar a presença de focos do mosquito Aedes Aegypti. Foram visitados 571 imóveis a partir de sorteio para definição das quadras, conforme os critérios que foram preconizados pela Superintendência de Controle de Endemias do Estado de São Paulo. O Índice de Desenvolvimento Larvário (ADL) apontou que o Índice Breteau (IB), valor numérico que define a quantidade de insetos em fase de desenvolvimento, de 5,25 e o Índice Predial, porcentagem de imóveis com a presença de Aedes aegypti, com resultado de 4,38.

Diante dos dados, a classificação é de risco para Adamantina em relação à infestação e dispersão do vetor das doenças dengue, zika vírus, febre chikungunya e febre amarela. Ação do Departamento de Controle de Vetores

A equipe do Departamento de Controle de Vetores tem visitado as casas e encontrado diversos ambientes propícios que servem de criadouro para o mosquito Aedes Aegypti. Todos os dias, é fundamental fazer uma vistoria no quintal a fim de eliminar água parada. Agentes Comunitários de Saúde

Os agentes comunitários de saúde também estão visitando as casas e também tem encontrado criadouros e orientando a população para evitar água parada.





Confira o checklist de prevenção

Vasos de plantas: Elimine os pratinhos ou preencha-os com areia até a borda.

Calhas: Mantenha-as limpas e desentupidas para evitar o represamento de água.

Bebedouros de animais: Lave-os com bucha e sabão diariamente, não apenas troque a água.

Lixo e entulho: Mantenha lixeiras bem fechadas e não deixe sucata ou pneus expostos à chuva.

Caixas d’água: Devem estar vedadas, sem nenhuma fresta por onde o mosquito possa passar.

Ralos: Utilize telas de proteção ou mantenha-os fechados quando não estiverem em uso. Fique Atento aos Sintomas

Ao apresentar sintomas, o morador deve procurar imediatamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e jamais se automedicar. Medicamentos à base de ácido acetilsalicílico (como Aspirina) e anti-inflamatórios podem agravar o quadro da doença, causando sangramentos. Sintomas comuns da dengue

– Febre alta e repentina (acima de 38°C).

– Dor forte no corpo e nas articulações.

– Dor atrás dos olhos.

– Manchas vermelhas pelo corpo.

– Mal-estar e falta de apetite.