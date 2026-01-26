Caminhoneiro de Adamantina é preso após inventar sequestro e deixar boate sem pagar no Mato Grosso do Sul

Um caminhoneiro morador de Adamantina foi preso em flagrante na madrugada de sábado (24), em Paranaíba (Mato Grosso do Sul), após comunicar falsamente um sequestro e ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool. A ocorrência mobilizou forças de segurança e ganhou repercussão em portais de notícias do estado vizinho.

Segundo informações divulgadas pela imprensa sul-mato-grossense, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou buscas após a empresa proprietária do caminhão receber do motorista um alerta sobre um suposto sequestro. O rastreamento apontava a última localização do veículo nas proximidades da BR-158.

Durante as diligências, os policiais localizaram o caminhão estacionado em um Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), onde também encontraram o condutor, que apresentava sinais de embriaguez e comportamento alterado. Inicialmente, ele relatou ter sido rendido por criminosos armados e obrigado a pedir dinheiro ao empregador como resgate.

No entanto, já na delegacia, o caminhoneiro confessou que a versão era falsa. Conforme o relato, ele teria se envolvido em uma discussão em uma boate da cidade por causa do valor do consumo e deixou o local sem pagar. Ao sair, foi perseguido por funcionários do estabelecimento, que teriam arremessado objetos contra o caminhão, provocando danos e ferimentos.

As investigações apontaram inconsistências na versão inicial, incluindo dados do rastreador do veículo e vestígios encontrados em locais diferentes dos informados. O teste do bafômetro confirmou a ingestão de álcool, com índice de 0,34 mg/L.

Diante dos fatos, o motorista foi autuado por falsa comunicação de crime e por dirigir sob influência de álcool. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às apurações. (Por: Redação – Com foto do https://www.mstododia.com.br/ e informações do Siga Mais)



