Prefeitura de Adamantina realiza reunião para elaboração do calendário anual de festas e eventos populares nesta terça-feira (20)

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza nesta terça-feira (20), às 9h no anfiteatro Fernando Paloni uma reunião com o objetivo de organizar o Calendário Anual de Festas e Eventos Populares (CAFEP). A iniciativa ocorre em atendimento a conforme a lei municipal 3.200 de 2006. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza nesta terça-feira (20), às 9h no anfiteatro Fernando Paloni uma reunião com o objetivo de organizar o Calendário Anual de Festas e Eventos Populares (CAFEP). A iniciativa ocorre em atendimento a conforme a lei municipal 3.200 de 2006.

A pasta já está enviando por e-mail para as entidades, organizações, associações de bairro, grupos, entre outros, um formulário com o objetivo de já montar uma prévia do CAFEP antes do encontro.

Aqueles que ainda não receberam podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo para fazer a solicitação do documento e registrar a participação. Dúvidas ou mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (18) 3522-2243.