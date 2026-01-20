Espaço livre encontrado no Cemitério Municipal já começa a ser ocupado e comporta 76 novos túmulos

Tendo em vista que há mais de seis anos o Cemitério Municipal atingiu sua capacidade máxima para abertura de novos túmulos ‘no chão’ – conta com aproximadamente 22 mil sepulturas –, a atual administração encontrou uma saída temporária para a situação: usar o espaço livre atrás do cruzeiro, onde era depositado restos de materiais, como flores e entulhos. E, de acordo com o Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria de Obras, as obras no local já foram iniciadas.

Em resposta encaminhada ao Jornal Folha Regional, o espaço comportará 76 novas sepulturas, no sistema tradicional (horizontal/subterrâneo).

“Deste total, 25 já foram construídas e 12 já estão ocupadas. A destinação dos novos túmulos é realizada, exclusivamente, para novos sepultamentos, sendo necessária a apresentação da Certidão/Declaração de Óbito”, informou a Secretaria de Obras.

Essa alternativa encontrada dá um respiro por praticamente mais um ano, antes de ter que mexer com a ampliação”, disse o prefeito José Tiveron em entrevista à TV Folha Regional. E revelou ainda que há projeto para também aumentar a parte vertical.

Também na resposta encaminhada ao FR, a Prefeitura ponderou que está avaliando os custos envolvidos no projeto de ampliação do Cemitério – na área localizada na frente do portão principal – levando em consideração o orçamento aprovado pelo Legislativo para o ano de 2026.

De acordo com a informações divulgadas pela Prefeitura, em 2023, as obras já podem ser iniciadas, tendo em vista que a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) emitiu todas as licenças necessárias, inclusive a de instalação do novo empreendimento. E com base no projeto, a área mede 11.500 metros quadrados e tem capacidade de cerca de 4.500 espaços para sepultamentos.

Por Folha Regional Adamantina

