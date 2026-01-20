Close Menu
Cidades

Prefeitura de Adamantina abre inscrições para membros da CIPA 2026-2027

Por
A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Administração, abriu período de inscrições para que os servidores públicos efetivos se candidatem para integrar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA) 2026 – 2027. Os interessados devem efetivar sua participação até o dia 26 de janeiro.

A iniciativa ocorre de acordo com a legislação vigente da Norma Regulamentadora NR- 5, aprovada pela Portaria SSST nº 08, de 23 de fevereiro de 1999 e atualizada Portaria MTP n.º 422, de 07 de outubro de 2021.5, a ser realizada em escrutínio secreto em 11 de fevereiro de 2026.

Os interessados em participar da CIPA devem registrar sua inscrição no 6º andar do Paço Municipal no setor de Segurança do Trabalho.

A composição contará com cinco membros eleitos e mais os suplentes, sendo cinco indicados pela administração e mais cinco entre os mais votados.

A eleição ocorrerá no dia 11 de fevereiro e serão disponibilizadas urnas no Paço Municipal, na Secretaria de Obras e na Secretaria de Agricultura e, ainda, haverá a urna itinerante que percorrerá postos de saúde e escolas municipais.

 

Jornalista Natacha Dominato
