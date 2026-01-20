FAI abre processo seletivo para 30 bolsas de monitoria com remuneração

O Centro Universitário de Adamantina (FAI), por meio da Pró-Reitoria de Ensino (PROENS), abriu as inscrições do processo seletivo para o preenchimento de 30 Bolsas de Monitoria remuneradas, destinadas a estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação.

Cada bolsa tem o valor de R$ 200,00, concedido em forma de desconto nas mensalidades ou semestralidades do aluno selecionado. O benefício terá vigência de um semestre, com possibilidade de prorrogação para o período letivo seguinte, conforme desempenho do bolsista e demanda da instituição.

A distribuição das vagas contempla diferentes áreas acadêmicas: 18 bolsas para o Departamento de Ciências Biológicas & Saúde (cursos de Biomedicina, Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia e Tecnologia em Estética e Cosmética), uma para o Departamento de Ciências Humanas (Direito), duas para o Departamento de Agrárias e Exatas (Ciência da Computação e Engenharia Civil) e nove para o Departamento de Medicina.

As inscrições serão realizadas exclusivamente on-line, por meio do formulário (link – https://forms.gle/ cUrcSXpnQYCn2QcJA), até o dia 24 de janeiro de 2026.

Para se inscrever, o estudante deve estar regularmente matriculado e utilizar obrigatoriamente o e-mail institucional no formato RA@fai.com.br.

Por Jéssica Nakadaira