Licitação da Prefeitura de Adamantina define empresa para fornecimento de câmeras com detecção inteligente

A Prefeitura de Adamantina publicou o resultado da Dispensa de Licitação nº 49/2025, aberta em 19 de dezembro, que trata da contratação de empresa especializada para o fornecimento e a instalação de câmeras de vigilância IP com tecnologia de inteligência artificial (IA), voltadas ao monitoramento de áreas públicas do município.

O objeto do contrato inclui, além das câmeras, toda a infraestrutura de rede necessária para o funcionamento do sistema, como gravador de vídeo em rede (NVR), discos rígidos (HD), switches, cabeamento e demais acessórios.

A empresa vencedora do certame foi a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Ltda., com sede em Dracena, que apresentou proposta no valor de R$ 55.850,00, contemplando o fornecimento dos equipamentos e a execução dos serviços.

De acordo com o projeto, serão instaladas 35 câmeras equipadas com tecnologia de detecção inteligente, capazes de identificar automaticamente a presença de pessoas e veículos.

35 CÂMERAS

De acordo com o plano de trabalho que integra o edital, a proposta prevê a Instalação das 35 câmeras nas localizações indicadas pelo município, sendo a substituição de 28 pontos existentes, mais 7 pontos na Praça Elio Micheloni; e ainda a desinstalação das 28 câmeras atualmente instaladas e sua realocação dentro e no entorno do Cemitério Municipal.

Conforme o edital, as empresas interessadas devem encaminhar suas propostas até às 23h59 do dia 22 de dezembro de 2025, exclusivamente por e-mail. O critério de seleção será o menor preço global. A contratação inclui fornecimento de equipamentos, instalação completa, configuração, integração das câmeras com a central de monitoramento da Polícia Militar e treinamento de operadores.

DETECÇÃO INTELIGENTE DE PESSOAS E VEÍCULOS

O sistema a ser implantado inclui ainda um gravador digital NVR de 32 canais, disco rígido de 10 TB, switches PoE, cabeamento estruturado, conectores, caixas herméticas e todos os serviços técnicos necessários. A tecnologia exigida permitirá funções avançadas, como detecção e reconhecimento facial, identificação inteligente de pessoas e veículos, leitura de placas, cercas virtuais, contagem de pessoas e mapas de calor.

O prazo para entrega dos materiais é de até 10 dias corridos após o pedido de compras, com início da instalação em até sete dias após o recebimento dos equipamentos. Segundo a Prefeitura, a contratação está alinhada ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI 2024–2027) e tem como objetivo a modernização e ampliação do sistema municipal de videomonitoramento, reforçando a segurança pública e patrimonial em áreas estratégicas do município.

Por Folha Regional Adamantina

