Prefeitura de Adamantina inaugura Centro Integrado de Especialidades em Saúde (CIES)

Solenidade acontece nesta segunda-feira (2), a partir das 9h Segunda-feira (2), a partir das 9h acontece a solenidade de inauguração do Centro Integrado de Especialidades em Saúde (CIES).

O CIES é uma estrutura organizada para concentrar, em um único espaço físico, os atendimentos ambulatoriais especializados do município, promovendo a integração entre os serviços da Prefeitura de Adamantina, da Santa Casa de Misericórdia e do Centro Universitário de Adamantina (FAI).

“A finalidade é qualificar a atenção especializada, ampliar o acesso regulado, reduzir filas e garantir continuidade do cuidado no âmbito do SUS”, afirma a secretária de saúde, Elisabete Cristina Marquetti.

No CIES, a Prefeitura de Adamantina é responsável pela organização da rede municipal, cessão do espaço físico e regulação dos atendimentos; a Santa Casa de Misericórdia de Adamantina é responsável pela ampliação da oferta de consultas especializadas por meio de convênio de custeio e Centro Universitário de Adamantina (FAI) contribui com especialidades médicas, preceptoria e fortalecimento da formação médica no SUS.

O local ofertará consultas ambulatoriais em diversas especialidades médicas e multiprofissionais, de forma integrada e regulada. “Além das especialidades clínicas e cirúrgicas já existentes, o convênio com a Santa Casa permitirá a ampliação significativa da oferta, incluindo: Clínica Médica, Cardiologia, Neurologia, Pneumologia, Endocrinologia, Geriatria, Nefrologia, Vascular, Urologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Ginecologia, Pediatria, além da implantação do serviço de Psicologia Ambulatorial, com oferta mensal de atendimentos”, explica. A secretária comenta que com a implantação do CIES é esperado que haja: redução da demanda reprimida por especialidades; ampliação do número de consultas especializadas mensais; diminuição do tempo de espera dos pacientes; menor necessidade de deslocamento para outros municípios; organização dos fluxos assistenciais e da regulação; integração da saúde mental à atenção especializada e fortalecimento da assistência e da formação médica no município.

O atendimento no CIES ocorrerá exclusivamente por encaminhamento da Atenção Primária à Saúde, com agendamento regulado pelos sistemas oficiais (Regulação Municipal, SIRESP e CROSS). “Os pacientes serão direcionados conforme protocolos definidos, garantindo acesso ordenado, acompanhamento contínuo e integração entre as especialidades médicas e multiprofissionais, incluindo a psicologia ambulatorial”, acrescenta.

A estimativa é que sejam realizadas mais de duas mil e trezentas consultas mensais, com possibilidade de ampliação conforme a demanda. “O modelo adotado prioriza eficiência, humanização, transparência na aplicação dos recursos públicos e fortalecimento da rede de atenção à saúde, consolidando Adamantina como referência regional em atendimento ambulatorial especializado”, garante. Serviço – O CIES funcionará no prédio conhecido como “Postão”, que está localizado na Avenida Vitório Romanini, 16 – Centro. O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira das 7h às 12h e das 13h às 17h.