Prefeitura de Adamantina inaugura Centro Integrado de Especialidades em Saúde (CIES)

Segunda-feira (2), a partir das 9h acontece a solenidade de inauguração do Centro Integrado de Especialidades em Saúde (CIES).
O local ofertará consultas ambulatoriais em diversas especialidades médicas e multiprofissionais, de forma integrada e regulada.
“Além das especialidades clínicas e cirúrgicas já existentes, o convênio com a Santa Casa permitirá a ampliação significativa da oferta, incluindo: Clínica Médica, Cardiologia, Neurologia, Pneumologia, Endocrinologia, Geriatria, Nefrologia, Vascular, Urologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Ginecologia, Pediatria, além da implantação do serviço de Psicologia Ambulatorial, com oferta mensal de atendimentos”, explica.
A secretária comenta que com a implantação do CIES é esperado que haja: redução da demanda reprimida por especialidades; ampliação do número de consultas especializadas mensais; diminuição do tempo de espera dos pacientes; menor necessidade de deslocamento para outros municípios; organização dos fluxos assistenciais e da regulação; integração da saúde mental à atenção especializada e fortalecimento da assistência e da formação médica no município.
O atendimento no CIES ocorrerá exclusivamente por encaminhamento da Atenção Primária à Saúde, com agendamento regulado pelos sistemas oficiais (Regulação Municipal, SIRESP e CROSS).
“Os pacientes serão direcionados conforme protocolos definidos, garantindo acesso ordenado, acompanhamento contínuo e integração entre as especialidades médicas e multiprofissionais, incluindo a psicologia ambulatorial”, acrescenta.
A estimativa é que sejam realizadas mais de duas mil e trezentas consultas mensais, com possibilidade de ampliação conforme a demanda.
“O modelo adotado prioriza eficiência, humanização, transparência na aplicação dos recursos públicos e fortalecimento da rede de atenção à saúde, consolidando Adamantina como referência regional em atendimento ambulatorial especializado”, garante.
Serviço – O CIES funcionará no prédio conhecido como “Postão”, que está localizado na Avenida Vitório Romanini, 16 – Centro. O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira das 7h às 12h e das 13h às 17h.