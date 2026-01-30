Homem é preso pela PM por tráfico de drogas no Jardim Brasil, em Adamantina

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (29), no bairro Jardim Brasil, em Adamantina. A ocorrência foi registrada por volta das 16h, durante patrulhamento da Polícia Militar pela região.

Segundo a PM, ao chegar à esquina da Rua Ceará, os policiais avistaram um indivíduo sem camisa que, ao notar a aproximação da viatura, teria tentado se livrar de um invólucro e acelerado o passo em direção a uma residência próxima. Ele foi abordado ainda na calçada do imóvel.

O crack encontrado pelos policiais foi apreendido, juntamente com R$ 180 em dinheiro e um aparelho celular. Os envolvidos foram encaminhados à Polícia Civil de Adamantina para as providências cabíveis. De acordo com a PM, o suspeito de 46 anos permaneceu preso e à disposição da Justiça, para a audiência e custódia. (Por: Siga Mais)



