Empresa americana avança na compra da Patense; transação inclui a Adasebo em Adamantina

O portal Siga Mais divulgou nesta sexta-feira (30) que a gigante norte-americana Darling Ingredients está perto de concluir a aquisição de três fábricas da mineira Patense, em um negócio avaliado em R$ 560 milhões. A transação, divulgada pela imprensa especializada, inclui a Adasebo, unidade da Patense instalada em Adamantina, além das indústrias localizadas em Patos de Minas e Itaúna, em Minas Gerais.

Em recuperação judicial, o grupo Patense suspendeu as atividades da Adasebo, em Adamantina, em julho de 2024. Os ativos das três plantas industriais integram a chamada Unidade Produtiva Isolada (UPI) “Bovinos”. No contexto da recuperação judicial, a UPI é um instrumento jurídico que permite a venda dos ativos sem que o comprador assuma passivos ou dívidas da empresa em recuperação, o que tende a conferir maior segurança à operação.

A negociação gera expectativa quanto a uma eventual retomada das atividades da Adasebo em Adamantina, embora isso ainda dependa da conclusão do negócio e de decisões estratégicas da Darling Ingredients.



As plantas envolvidas na transação são voltadas ao processamento de subprodutos do abate bovino, com capacidade para a produção de rações, gorduras e colágeno — segmentos diretamente alinhados ao core business da Darling Ingredients, companhia listada na Bolsa de Nova York e referência global em soluções baseadas na economia circular.

Essa é a terceira aquisição relevante de plantas industriais brasileiras pelo grupo texano em poucos anos. Antes, a Darling adquiriu a FASA, de segmento similar ao da Patense, e a GELNEX, que atua na produção de colágeno, em operações de valores bilionários. A estratégia reforça a liderança global da companhia no reaproveitamento de subprodutos de origem animal.



A operação foi notificada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) na última segunda-feira (26). A Notificação de Ato de Concentração foi publicada no Diário Oficial da União, abrindo prazo de 30 dias para análise em rito sumário, caso não haja oposição de terceiros.



O Siga Mais apurou, a partir de dados públicos do CADE, que a FASA figura como uma das partes na Notificação de Ato de Concentração. Conforme informações disponíveis em seu site institucional, a FASA possui atualmente 15 plantas industriais para o processamento de resíduos de origem animal no Brasil, sendo cinco no Rio Grande do Sul, duas em Santa Catarina, uma no Paraná, duas no Mato Grosso do Sul, uma no Mato Grosso, uma em Rondônia, duas no Pará e uma em Minas Gerais. Na versão pública do Formulário Procedimento Sumário no CADE, o documento destaca a expectativa do negócio para os dois grupos envolvidos no negócio. “A Operação representa uma excelente oportunidade para o Grupo Darling focar em seu negócio de processamento de resíduos no Brasil. Para a Vendedora, a Operação é um desinvestimento que faz parte das medidas de reestruturação homologadas judicialmente, destinadas a estabilizar as operações e obrigações do Grupo Patense no contexto de um processo de recuperação judicial em andamento”.

Nos bastidores, conforme informações da plataforma The Agribiz, a expectativa é de aprovação sem entraves. De acordo com o canal, a Darling foi a única interessada nos ativos durante o leilão realizado em 15 de janeiro, no âmbito do processo de recuperação judicial da Patense.



Darling Ingredients

Conforme descreve a versão pública do Formulário Procedimento Sumário, no CADE, a Darling é uma desenvolvedora e produtora global de ingredientes naturais sustentáveis, produzidos a partir de bionutrientes comestíveis e não comestíveis, criando ingredientes e soluções especializadas para clientes das indústrias farmacêutica, de alimentação humana e animal (incluindo animais domésticos), de composição de rações, industrial, de combustíveis, bioenergia e fertilizantes.

De acordo com o documento, o Grupo Darling atua em cinco continentes, coletando e transformando subprodutos do abate animal em ingredientes utilizáveis e especiais, como colágeno, gorduras comestíveis, gorduras para alimentação animal (feed-grade fats), proteínas e rações animais, plasma, ingredientes de ração para pets, fertilizantes orgânicos, gordura amarela, matérias-primas para combustível, energia renovável, revestimentos naturais para produção de salsichas e peles animais.



