Inscrições da 18ª Copa Regional FAI de Futsal de Adamantina inicia nesta segunda-feira

As emoções da bola pesada da melhor e mais bem organizada e disputada competição de futsal de Adamantina e região, estão de volta em 2026. Vem aí a 18ª Copa Regional FAI Aberto de Futsal de Adamantina/2026.

Monte sua melhor equipe e vem participar desta importante competição que vai reunir equipes e atletas de Adamantina e região.

INSCRIÇÕES 1- CESTA BÁSICA

As inscrições para a participação das equipes será de 1 Cesta Básica e terá início nesta segunda-feira, dia 2 de fevereiro, na sede da SELAR (Secretaria de Esportes Lazer e Recreação). Localizada atrás do Ginásio de Esportes Paulo Camargo.

PARCERIA

O tradicional evento esportivo será da Prefeitura de Adamantina, através da SELAR, Liga Regional da Alta Paulista e FAI – Centro Universitário de Adamantina.

JOGADORES FEDERADOS E SUB -20.

Segundo o secretário da SELAR, Luís Alexandre Hagui “Xandy do Chopp” cada equipe poderá contar com dois jogadores federados e dois sub-20.

INÍCIO DIA 23 DE FEVEREIRO

Segundo “Xandy do Chopp” a competição deverá começar no dia 23 de fevereiro.

COMUNICADO IMPORTANTE

Aos dirigentes de equipes, a SELAR comunica que não serão aceitas inscrições de dirigentes de equipes por mensagens de WhatsApp e ligação.

Por: Jair Kbça

.