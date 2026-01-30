NOVO LAR IMOBILIÁRIA: conectando você ao imóvel certo em Adamantina e região

Encontrar o imóvel ideal é mais do que fechar um negócio — é realizar projetos de vida. Com essa visão, a Novo Lar Imobiliária vem se consolidando como referência em Adamantina e região, oferecendo soluções completas e atendimento personalizado para quem deseja comprar, vender, alugar ou avaliar imóveis.

Sob a direção de Vinícius Pravato e Diego Fabri, a Novo Lar atua com profissionalismo, transparência e profundo conhecimento do mercado imobiliário local. A imobiliária trabalha com um portfólio diversificado, que atende desde quem busca o primeiro imóvel até investidores que procuram oportunidades seguras e rentáveis.

Credenciada sob o CRECI 032402-J, a empresa oferece avaliações precisas, orientação jurídica e comercial, além de acompanhamento em todas as etapas do processo, garantindo tranquilidade e confiança aos clientes.

Com sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 109B, Centro de Adamantina, a Novo Lar também investe em tecnologia e praticidade, disponibilizando seus serviços e imóveis por meio do site www.imobnovolar.com.br, onde é possível conhecer as opções disponíveis de forma rápida e segura.

A Novo Lar Imobiliária conecta pessoas, histórias e oportunidades — sempre com o compromisso de levar você ao imóvel certo.

