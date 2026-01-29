Associação de Judô de Adamantina participa de reunião conduzida pelo vice-presidente da Federação Paulista de Judô

No sábado, 24, foi realizada a reunião da 4ª Delegacia Regional do Judô, conduzida pelo vice-presidente da Federação Paulista de Judô, Raul Senra Bisneto. O encontro aconteceu em Tupã e contou com a presença de diretores e técnicos das associações que compõem a regional, que inclui 11 entidades. Entre as associações presentes, destacam-se: Associação Cultural e Esportiva NIKKEY de Marília, Associação de Judô Kassada, Associação Cultural e Esportiva de Pompéia, Associação Cultural Esportiva e Recreativa de Tupã, Associação de Judô de Bastos, Associação Umakakeba Dojo, Associação de Judô de Rinópolis, Associação de Judô de Adamantina, Associação Garra de Judô de Adamantina, Associação Junqueiropolense de Judô, e Associação Dracenense de Esporte e Cultura.

Durante o encontro, foram abordados tópicos relevantes do planejamento da FPJUDÔ para 2026, com especial ênfase na confecção do calendário regional para 2026, alinhado às datas do calendário principal da FPJUDO. Raul Senra Bisneto destacou: “Nosso foco é fortalecer a união entre as delegacias e criar um calendário que seja abrangente, promovendo a interação entre todas as regiões do Grupo A, o que tem surtido resultados positivos para o judô no interior e para todo o Estado.”

Ao encerrar, o vice-presidente enalteceu o trabalho realizado pelo presidente Henrique Guimarães e sua equipe, ressaltando: Temos total apoio ao brilhante trabalho do Henrique, que vem demonstrando preocupação, integridade e muita atuação para manter o judô paulista na liderança. Nosso objetivo é manter essa união constante, trabalhar duro e fazer de 2026 um ano vitorioso para o judô de São Paulo.”

Ele reforçou ainda a importância de seguir com o trabalho conjunto e de fortalecer a parceria entre as delegacias regionais, buscando sempre a inovação e o crescimento do judô no interior do Estado. A reunião foi marcada pelo espírito de união, renovação e compromisso com o desenvolvimento do judô paulista.

Ass. de Comunicação

.