Empresários aguardam liberação de áreas e Prefeitura tenta viabilizar concessões em dois Distritos Industriais

Após ser procurada por empresários que aguardam terrenos para construção ou ampliação de seus negócios em Adamantina, a reportagem do Folha Regional solicitou informações para a Prefeitura de Adamantina quanto à previsão de concessão das áreas existentes nos distritos Industriais do município.

Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Administração Municipal relatou que “o distrito industrial Valentim Gatti, processo de 2019 e 2023, que estava junto ao Ministério Público foi liberado.”

Agora, cabe à Prefeitura verificar quais áreas estão disponíveis para abertura de um novo processo licitatório de concessão.

Outro empreendimento relacionado é o Distrito Industrial Cidade Joia, cuja documentação foi encaminhada para análise da Procuradoria Geral do Município.

“Após esta etapa e com o retorno dos trabalhos da Câmara Municipal, os projetos de lei serão encaminhados”, explicou a Secretaria.

Segundo o ponto de vista dos empresários que conversaram com a reportagem, a concessão de terrenos nesses distritos industriais contribuirá para impulsionar o crescimento econômico de Adamantina, já que possibilita que empresas interessadas tenham condições reais de investir, gerar empregos e ampliar suas atividades. Além disso, pode ser uma ação estratégica para atrair novos empreendimentos e estimular a permanência dos que já acreditam no potencial da cidade.

Por Folha Regional Adamantina

