Jovem é flagrado com R$ 1,5 mil e quase 50 gramas de maconha no Parque dos Pioneiros

A Polícia Militar de Adamantina registrou uma ocorrência de tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (28), no Parque dos Pioneiros.

Durante patrulhamento pela Avenida da Saudade, a equipe foi acionada por uma pessoa que passava pelo local que denunciou dois indivíduos fazendo uso de entorpecentes na Rua Sebastião Rombaldi.

No local, os policiais abordaram os suspeitos, sendo que um deles tentou dispensar um objeto embaixo do banco onde estava sentado.

Na revista pessoal, foram localizadas porções de maconha totalizando 48,10 gramas, além de papel seda, dois celulares e R$ 1.588,55 em dinheiro. O suspeito alegou que a droga seria para consumo próprio e que o dinheiro teria origem em seu trabalho.



O segundo abordado não portava ilícitos e foi conduzido como testemunha.

Ambos foram encaminhados ao Plantão da Polícia Civil, onde o caso foi registrado pelo delegado Dr. Ricardo Dourado dos Santos. Após os procedimentos, os envolvidos foram liberados, com a droga apreendida. (Por: Redação)



